Mercedes'in Hava Süspansiyon Sistemleri Bursa'dan

ABD'deki tır, çekici, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta taşıma pazarında önemli paya sahip Mercedes grubunun yenileme pazarındaki süspansiyon sistemlerini üreten firma, ABD'de 50 eyalette satılacak hava süspansiyon sistemlerini Bursa'dan gönderiyor.

Mercedes'in Hava Süspansiyon Sistemleri Bursa'dan

ABD'deki tır, çekici, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıta taşıma pazarında önemli paya sahip Mercedes grubunun yenileme pazarındaki süspansiyon sistemlerini üreten firma, ABD'de 50 eyalette satılacak hava süspansiyon sistemlerini Bursa'dan gönderiyor.

Kaynak: Dunya.com

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