Mercedes GLA'nın 'Yükseltilmiş A-Class' Gibi Görünen Tasarımı Ortaya Çıktı

Mercedes'in her zamandan daha da geniş bir hale gelen kompakt araba serisi, artık A-Class Sedan araçları ve GLB araçları da içerisine alıyor. Dahası, Çin'de C-Class'a oranla daha ucuz olan arka yolcu koltuğu daha geniş A-Class modelleri de bulunuyor. Yeni isimler eklemek yerine kompakt segmentindeki neredeyse tüm araçlarını yenileyen Mercedes, şimdiyse yeni bir araç üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda ciddi bir kamuflajla birlikte ortaya çıkan GLA, söylentilere göre Eylül ayında Frankfurt Motor Show'da ortaya çıkacak.

A-Class'ı andıran GLA modelinin daha yüksek bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Benzer bir tasarımı hatchback şeklinde ele almış olan Mercedes, keskin çizgilerin aksine daha kıvrımlı çizgilere sahip. Yeni nesil daha geniş olduğu için aracın boyutlarının da daha geniş olduğunu belirtelim.

Standart GLA, yeni nesil Mercedes kompakt araçlarda bulunan yüksek teknolojili göstergeleri ve panoları edinecek. Aracın daha üst paketlerindeyse 10,25 inçlik ekranların bulunması bekleniyor. Aracın büyüyeceğinden bahsedilse de araçta 7 koltuk bulunmayacağını da belirtmekte fayda var.