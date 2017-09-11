Mercedes Eqa Ortaya Çıkıyor!

Mercedes-Benz'in EQA elektrik konseptini ilk kez duyurmasının ardından çok fazla zaman geçmedi. Ama görünüşe göre bu konsept araç, çok yakında daha fazla detayla tekrar karşımıza çıkacak. Ortaya çıkan ilk tasarım çizimleri de bize bunu gösteriyor.



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EQA'nın beş kapılı bir hatchback olan Euro-spec A-Class'a benzeyeceği mantıklı bir tahmindi. Biraz zorlama ile CLA-Class sedana ve hatta Concept A sedana da benzetilebilir. Ancak yeni tasarım çizimlerine bakıldığında bütün bu tahminlerin yanlış olduğu görülüyor: Bu araç üç kapılı bir hatchback olabilir...



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Tabii ki bunun sadece bir tasarım eskizi olduğunu unutmamak gerekiyor ve bu yüzden aracın beş kapıya sahip olması da mümkün. Pek çok tasarım konsepti gibi bu araç da yerlerine zor sığan lastiklere, var olmayan aynalara, pek çok garip eğime ve sert açılara sahip.



EQA Concept 12 Eylül tarihinde Frankfurt Auto Show'da tanıtılacak ve bu yüzden de tahminler için çok fazla zaman kalmadığı söylenebilir. Arabanın kaç kapıya sahip olduğu da kısa zaman içerisinde ortaya çıkacak...





















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