Mercedes'den Koronavirüs ile Mücadeleye Destek Mercedes, geçtiğimiz Mart ayında yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ürettiğini duyurmuştu.

Mercedes, geçtiğimiz Mart ayında yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ürettiğini duyurmuştu. Otomotiv devi, ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacak.

Mercedes F1 takımı, Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek olmak için İngiltere'de Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile solunum cihazı üretmişti. Vantilatöre ihtiyaç duymadan beyne oksijen gönderren cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyurulmuştu. Cihazın 100 saatten kısa sürede üretildiği, günlük 1000 adet üretildiği aktarılmıştı. Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz dağıtacağını paylaştı.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) ilk aşamada 10.000 adet solunum cihazı siparişi verdiği kaydedilirken, Mercedes, koronavirüse karşı global mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacaklarını belirtti.

Türkiye'nin koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdiğini de hatırlatalım. 100'e yakın mühendisin üzerine çalıştığı yerli solunum cihazının prototipi geçtiğimiz Mart ayında gösterilmişti. Aselsan ve Baykar Savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla Biyovent tarafından tasarlanan, Arçelik tarafından üretilen yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipi çalışır durumda gösterilmişti.

Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi...@biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...#BirlikteBaşaracağız #MilliTeknolojiHamlesi ???? pic.twitter.com/bGPHpxaIIX

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020