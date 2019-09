Mercedes'den Frankfurt'ta Mobilite Açılımı

09.09.2019 15:54

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz, 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA), mobilitenin geleceğine ışık tutan sürdürülebilir çözümlere odaklanacak.







Mercedes-Benz, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda birçok farklı dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Stantta yeni bir konsept otomobilin dünya tanıtımı yapılacak. Söz konusu yeni konsept otomobil, Mercedes-Benz'in yeni ürün ve teknoloji markası EQ'nun esnek, müşteri odaklı ve sürdürülebilir vizyonunu gözler önüne serecek. Bunun yanında, Mercedes-Benz'in yeni şarj edilebilir A- ve B-Serisi hibrit otomobilleri ve tamamen elektrikli seri üretim versiyonuyla EQV modeli de ilk kez sergilenecek. Bunun dışında yeni GLB ise ilk kez uluslararası bir fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Şehir içi mobilitenin öncüsü smart ise, elektrikli şehir içi modelinin en güncel halini ilk kez Frankfurt'ta gözler önüne serecek. Affalterbach merkezli marka Mercedes-AMG tarafından geliştirilen kompakt SUV modelin performans versiyonu olan yeni GLB 35 4MATIC de, performanslı sürüş dünyasına yeni giriş seviyesini oluşturacak.



"Meet Mercedes" kapsamında çok özel Workshop'lar



Önceki senelerde de gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan "Meet Mercedes" etkinliğinin odak noktasını, Mercedes-Benz Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar'ın ürün ve marka felsefesini geniş bir şekilde anlatan, beş farklı workshop ve kapsamlı bir stant turu oluşturuyor. Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı ve Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, geleceğin satış koşullarını ve yeni geliştirilen stant konseptini aktarırken bir başka workshop'ta ise Grup Araştırma ve Mercedes-Benz Otomobil Grubu AR-GE'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer, katılımcılara sektörün değişme sürecinden bahsedecek ve AR-GE bölümünün hedeflerini paylaşacak.



Mercedes-Benz Otomobil Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sajjad Khan, mobilitenin geleceği ve CASE stratejisine uyum hakkında konuşacak. Uygunluk ve Hukuk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Renata Jungo Brüngger bir başka workshop'ta, Daimler'de yapay zekanın kullanımına ilişkin ilkeleri ilk kez kamuoyu ile paylaşacak. Mercedes-Benz Otomobil Üretim ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Burzer ise Mercedes-Benz Otomobil ve HTA'nın üretim geleceği hakkında bilgi verecek.



