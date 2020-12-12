Mercedes-Benz Vito ile Mesut Süre'den YouTube serisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mercedes-Benz Vito ile Mesut Süre'den YouTube serisi

12.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:13
Mercedes-Benz Vito ile Mesut Süre'den YouTube serisi

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın yeni Youtube kanalı eğlenceli içeriği ile geliyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'ın yeni Youtube kanalı eğlenceli içeriği ile geliyor.

Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar isimli yeni serinin moderatörlüğünü stand-up gösterileri ve radyo programları ile geniş bir hayran kitlesine sahip Mesut Süre üstleniyor.

Mesut Süre yeni video serisinde; konuklarının tanışma hikayelerini, birlikte kurdukları iş ilişkilerini, yaşadıkları talihsiz olayları ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişkileri keyifli bir şekilde paylaşmalarına imkan sağlıyor. Mesut Süre ve konuklarına ev sahipliği yapma görevini ise Mercedes-Benz Yeni Vito üstleniyor.

Mercedes-Benz'in 9 kişilik araç modeli Vito Tourer, 2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi düşürülen motor seçenekleri ve "Her Açıdan Güzel" sloganıyla Türkiye'de satılmaya başlandı.

Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye taşınan iç mekan sürüş konforunu desteklerken; aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.

Kaynak: Carmedya.com

İlgili Haberler

Mercedes-Benz'e 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü
Mercedes-Benz'e 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü
Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli modeli EQC Türkiye'de
Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli modeli EQC Türkiye'de
Araç Değer Kaybı Tazminatı ile ilgili TÜSED'den uyarı geldi
Araç Değer Kaybı Tazminatı ile ilgili TÜSED'den uyarı geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Şevval Sam Haluk Bilginer
Spor Falcao Sörloth Adem Ljajic Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mercedes-Benz Vito ile Mesut Süre'den YouTube serisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:14:41. #1.15#
title