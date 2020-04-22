Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışladı
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Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışladı

Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere otobüs fabrikasında üretmeye başladığı 50 adet numune alma kabini ve Aksaray kamyon fabrikasında üretmeye başladığı 100 adet entübasyon kabini, Sağlık Bakanlığı'na bağışlanarak ihtiyaç duyulan hastanelere teslim ediliyor.

22.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:46
Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışladı

Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere otobüs fabrikasında üretmeye başladığı 50 adet numune alma kabini ve Aksaray kamyon fabrikasında üretmeye başladığı 100 adet entübasyon kabini, Sağlık Bakanlığı'na bağışlanarak ihtiyaç duyulan hastanelere teslim ediliyor.

Mercedes-Benz Türk açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oluşan medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere pleksi kabinlerin üretimine başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı pleksi kabinler, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak. İlk aşamada 100 adet entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken, bu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığı'na bağışlanıyor.

Üretilen kabinlerin teslimatı ihtiyaç duyulan hastanelere Sağlık Bakanlığı'nca gerçekleştiriliyor. Bu kabinler, tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının Koid-19'a karşı korunmasında önemli bir görev görüyor.

Mercedes Formula 1 takımının mühendisleri solunum cihazının üretimine başladı

Açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi olan Daimler de dünyanın farklı ülkelerinde yeni tip koronavirüse karşı desteklerini sürdürüyor.

Almanya'nın farklı kentlerindeki ulaşım ihtiyaçları için araç tahsisi gerçekleştiren şirket, 110 bin adedi aşkın maske desteği de sağladı. Uzun yıllardır 3D yazıcı teknolojisini kullanan Daimler, 3D yazıcı ağını yıllık 150 bin adetlik medikal ürün üretimi için de devreye alıyor. Ayrıca, Mercedes Formula 1 takımının mühendisleri Londra Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlarla birlikte geliştirdikleri Kovid-19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı.

Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) cihazı, hastaların akciğerine solunum cihazına bağlanmalarına gerek kalmadan oksijen gönderiyor. Cihazın proje aşamasından üretime geçirilmesi 100 saat gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

Kaynak: AA

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