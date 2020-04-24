Mercedes-Benz Türk'ün Kamu Bankaları Finans Kampanyası uzatıldı Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modellerinin dâhil olduğu Kamu Bankaları Finans Kampanyası, Nisan sonuna kadar uzatıldı.

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray'daki fabrikasında yerli olarak üretilen kamyon ve çekici modellerinin dahil olduğu Kamu Bankaları Finans Kampanyası, Nisan sonuna kadar uzatıldı.

30 Nisan 2020'ye kadar geçerli olacak kampanya kapsamında; Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank'tan 500.000 TL'ye kadar kredi kullanılarak 0 km bir Mercedes-Benz kamyon veya çekici sahibi olunabiliyor.

Bu özel kampanya kapsamında 3 ayrı bankadan, her bir araç için 500.000 TL'ye kadar kredi kullanım imkanı sunuluyor. Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı ve altındaki; Euro 6 çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonları, kargo ve hafif kamyon modelleri için 60 aya kadar tüm vadelerde % 0,69 faiz oranı geçerli.

Kampanya ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayilerini de kapsıyor. Müşteriler veya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri, kredi başvurularını her 3 bankanın tüm şubelerinden yapabiliyor.