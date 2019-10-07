Mercedes-Benz Türk, TFF ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

07.10.2019 12:28

A Milli Takım'ın 1996'dan bu yana sponsorluğunu yapan Mercedes-Benz Türk, TFF ile olan anlaşmasını 2023 yılına kadar uzattı. İmza törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolcular katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve A Milli Futbol Takımı'nın 1996'dan bu yana ana sponsorluğunu sürdüren Mercedes-Benz Türk, anlaşmasını 2023 yılına kadar uzattı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcular katıldı. Sözleşme kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'na, A Milli Takım'ın kullanacağı otobüslerin yanı sıra toplam 92 araçlık bir filo tahsis edildi.



Sülün: "Sponsorluğumuzu Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar uzatıyoruz"



İmza töreninde ilk olarak konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 1996'dan bu yana Türkiye Milli Futbol Takımları'nın sponsorluğunu aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Mercedes-Benz Türk olarak 23 yıldır her koşulda Milli Takımlarımızın yanında yer aldık ve bugün bu desteğimizi 4 yıl daha uzatmak üzere imza atıyoruz. Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız. 1996 yılında başlayan anlaşmamızı Cuhmuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılına kadar uzatıyoruz. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak özellikle önümüzdeki günleri iple çekiyoruz. 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında elde edecekleri galibiyetler karşılığında 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak olan Milli Takımımıza canı gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımızın ve federasyonun yeni başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Özdemir: "Dünyada örneği az bulunan bir sponsorluk"



Süer Sülün'ün ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, işbirliği içinde oldukları Mercedes-Benz Türk'ün TFF'nin en uzun soluklu sponsoru olduğunu belirterek, "23 yıl dile kolay. Yol arkadaşlığımızda çeyrek asırı geride bırakıyoruz. Dünyada da örneği az bulunan, en uzun soluklu sponsorluk anlaşmasını yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Bir otobüs ile başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç filosuna dönüştü ve kendilerine bu özverili yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Türk futboluna olan özel ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz. 1996 yılından bu yana A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes-Benz Türk sadece maddi değil, özellikle manevi desteği ile bu süreçte kazandığımız başarılarda önemli rol üstlendi. Kendileri ile çok güzel bir dayanışma örneği sunduk. Yol arkadaşlığımız sürecinde, hep birlikte 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanı yaşadık. Sadece finallere katılmakla kalmadık, Dünya üçüncüsü olduk. Avrupa Şampiyonaları'nda yarı final, çeyrek final oynadık. Şenol Güneş Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz ve daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah ülke olarak hep birlikte, istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020'nin değil 2022'nin, 2024'ün, önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu yaşayacağız. Türk halkının destekleri ile Milli Takım haftasını milli bayrama dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.



Açıklamaların ardından sözleşme imzalanırken, Mercedes-Benz Türk tarafından Nihat Özdemir ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e A Milli Takım'ın otobüsünün maketi hediye edilirken, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'e de milli takım forması takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA