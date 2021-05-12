Mercedes-Benz Türk'ten yeni istihdam olanakları
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Mercedes-Benz Türk'ten yeni istihdam olanakları

Mercedes-Benz Türk'ten yeni istihdam olanakları
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Türkiye’deki faaliyetlerinde 50 yıldan fazladır hizmet veren Mercedes-Benz Türk, üretimin yanında mühendislik ve satın alma gibi alanlarla yeni istihdam olanakları yaratıyor.

CARMEDYA.COM – Türkiye'deki faaliyetlerinde 50 yıldan fazladır hizmet veren Mercedes-Benz Türk, üretimin yanında mühendislik ve satın alma gibi alanlarla yeni istihdam olanakları yaratıyor.

Şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ile sağladığı istihdamı, IT, mühendislik, satın alma gibi alanlarda aldığı yeni sorumluluklar ile artırmaya devam ediyor. Alınan yeni sorumluluklar ile hizmet ihracatı da sağlanıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; "Türkiye'den dünyaya gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı, sadece üretim ve AR-GE faaliyetlerimiz ile değil, yetkinliğimizi kanıtladığımız birçok farklı alanda artırarak ülkemizin istihdamına katkı sağlıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak aldığımız yeni sorumluluklarla; Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracat ediyoruz. Küresel pazarlarda ülkemizin kalifiye iş gücünü tüm dünyaya kanıtlayarak yeni görevler üstlenirken, Türkiye ekonomisine de katkımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Hoşdere Otobüs Fabrikası

Mercedes-Benz Türk, sözleşme yönetimi alanında katkı sağlıyor

2017 yılında, 28 kişilik kadrosu ile Mercedes-Benz Türk'te kurulan "Satın Alma Destek Departmanı", Avrupa'da yer alan otomobil, otobüs ve kamyon fabrikalarının sözleşme yönetimine katkı sağlıyor. Bunun yanında, teklif alma ve değerlendirme, firma data yönetimi, tedarikçi sertifika yönetimi gibi hizmetler de verilmeye başlandı. Artan sorumluluklar doğrultusunda, 2020 yılında 38 kişiyi daha istihdam eden Mercedes-Benz Türk, 2021 yılı içerisinde 30'ün üzerinde kişiyi daha bünyesine katmayı hedefliyor. Yakın zaman içerisinde, kalıp ve değişiklik yönetimi gibi yeni hizmetler sunmak için çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi planlanıyor.

Aksaray'dan "Global Numune Birliği"ne mühendislik hizmeti

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2017 yılında kurulan Üretim Öncesi Mühendislik Birimi ile Daimler Truck AG'nin "Global Numune Birliği"ne mühendislik hizmeti vermeye başladı. 30 mühendis ve 7 teknik personelin istihdam edildiği bu hizmet ile; global ürün projelerinin seri üretimde yapılabilirlik analizi, değişiklik yönetimi kapsamlarının yapılabilirlik analizi, prototip araç üretimi, gelecek teknolojiler için uluslararası çalışmalarda bulunmak, global müşteri özel isteklerinin araçlara uygulanması kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Global numune çalışmaları, dijital ve fiziksel olarak gerçekleştirilirken, dijital uygulamalar sırasında "Sanal Gerçeklik" ve "Karma Gerçeklik" gibi güncel teknolojiler de kullanılıyor. Fiziksel uygulamalarda ise 3D yazıcı ile parça üretimi yapılıyor.

Aksaray Kamyon Fabrikası

Mercedes-Benz Türk IT Yetkinlik Merkezi ile global projelere IT hizmetleri

Mercedes-Benz Türk, VR/AR, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), İş Analitiği ve Kalite Yönetimi gibi pek çok konuda yetkinlik merkezi olarak çalışıyor. Birçok modül ve uygulamanın desteğini sağlamakla beraber bazı projelerin, proje liderliği ve müşteriye sunulmasını da üstleniyor. Bu kapsamlarda tüm Evobus lokasyonlarına hizmet sağlayan Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubu için Almanya, Çin, Rusya, Japonya, Brezilya, Portekiz, Fransa ve Hindistan'a IT hizmeti sunuluyor. Sorumluluklar doğrultusunda bu kapsamda 14 kişiyi istihdam eden Mercedes-Benz Türk, 2021 yılı içerisinde 100'e yakın kişiyi daha bünyesine katmayı hedefliyor.

Tüm bu projelerin yanında VR/AR, RPA, Veri Analizi gibi yeni nesil teknoloji ve alanlarda da hizmet sağlıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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