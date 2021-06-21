Mercedes-Benz Türk'ten yeni AR-GE teşvik yasa değişikliğine destek

Mercedes-Benz Türk, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, “AR-GE/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı” ile ilgili ek değişiklik maddesini destekliyor.

Mercedes-Benz Türk, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, "AR-GE/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı" ile ilgili ek değişiklik maddesini destekliyor.

Yeni kanun ile beraber startup'lar ve AR-GE faaliyetinde bulunan büyük şirketlerin iş birliklerinin artacağı öngörülürken, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatında da yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

2017 yılında başlattığı StartUP Programı çerçevesinde düzenlediği "Mercedes-Benz StartUP" yarışması ile Mercedes-Benz Türk, girişim ekosistemine katkı sağlarken, bu yarışma ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyen, topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan startup'ları da destekliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konu hakkında şu açıklamaları yaptı: "Kanunda gerçekleşen değişimin, girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sayede girişim ekosistemine, hayatları için çok önemli olan, sermaye aktarımı olacak. AR-GE ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında da yine bu kanunun etkisi olacaktır. Tüm şirketlerin dijital dönüşüme ve teknolojiye odaklandığı bu dönemde, girişimlerle yapılacak iş birliklerinin, şirketlerin dönüşümüne fayda sağlayacak çözümler sunacağını düşünüyorum. Şirketler bir taraftan iç kaynak kullanarak geliştirme yaparken diğer taraftan girişim ekosisteminden yararlanabilecek. Bu sayede girişimler ve firmalar arasında daha hızlı bir bağ kurulabilecek. Oluşan bu çalışma modeli ile yeni teknolojiler konusunda Türkiye'den de yetkin ve deneyim kazanmış girişimlerin ortaya çıkması sağlanacak."

Kaynak: Carmedya.com