Mercedes-Benz Türk'te "plastiksiz dönem" başladı

13.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:10

– Mercedes-Benz Türk, şirket genelinde tek kullanımlık plastik kullanımını durdurma kararı aldı. Bu kapsamda şirket içindeki içme suyu ihtiyaçları özel arıtma sistemlerinden sağlanmaya ve plastik yerine cam bardak ile cam şişe kullanımı desteklenmeye başlandı.

Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik kullanımlı bardağın kullanımının önüne geçilmesi hedefi bulunuyor.

Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasına sahip olan Mercedes-Benz Türk, atık yönetimi ile ilgili Hoşdere Otobüs Fabrikası'na 1 milyon avro, Aksaray Kamyon Fabrikası'na ise 700 bin avro üzerinde yaptığı yatırımlarıyla doğa dostu otomotiv üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor.Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şirket genelindeki çevreci uygulamalarla ilgili olarak, "Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve kalitemiz ile sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde adımızdan söz ettiriyoruz" dedi ve ekledi: "Çevreyi koruyan, duyarlı ve doğa dostu bir şirketiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, ülkemizdeki en çevreci otomotiv markalarından biri konumundayız."Hoşdere ve Aksaray'da bulunan üretim tesislerimize yaptığımız yaklaşık 2 milyon euroluk yatırımlarımız neticesinde çevre alanındaki en güncel sertifikaları taşıyoruz."Enerji kullanımı ve atık yönetimi dallarında verimliliğimizi sürekli artırıyoruz. Fabrikalarımıza yaptığımız tüm bu yatırımlara ek olarak, şirketimizin üretim harici tüm alanlarında tek kullanımlık plastik tüketimini durdurma kararı aldık."Bu tarz radikal uygulamaların hızla tüm ülkemizde hayata geçirilmesini umuyoruz. 'Yedinci Kıta' olarak bilinen, yüzölçümü Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde olan Pasifik Okyanusu'ndaki çöp yığınlarının daha da büyümesini engellemek istiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız."Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda; elektrik ihtiyacının yüzde 100'ü ve kış aylarında ısı ihtiyacının yüzde 40'ı fabrika içerisinde bulunan Trijenerasyon Tesisi ile karşılanıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ise 2018 yılında; Endüstri 4.0 projesi olan Tesis Yönetim Sistemi ve diğer enerji verimliliği çalışmaları ile elektrik tüketiminde yüzde 6, doğalgaz tüketiminde yüzde 35 ve su tüketiminde yüzde 5 tasarruf sağlandı.

Buna göre, her iki fabrikada yürütülen Atık Yönetimi faaliyetleri kapsamında ise tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, oluştukları noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Bu yöntemle atıkların fabrika içinde taşınması kolaylaştırılırken, fabrika sahasında bulunan merkezi atık mahalinde de daha fazla yer kazanılıyor. Sadece Aksaray Kamyon Fabrikası'nda yeni atık toplama konsepti ile atıkların doğru ayrıştırılması sağlanarak, yüzde 95'in üzerinde atık geri dönüşüm oranı yakalandı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul