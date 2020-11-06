Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 285 bininci kamyonu banttan indi
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Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 285 bininci kamyonu banttan indi

06.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:59
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 285 bininci kamyonu banttan indi

Mercedes-Benz Türk'ün 1986'da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası, 285.000'inci kamyonunu üretti.

Mercedes-Benz Türk'ün 1986'da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası, 285.000'inci kamyonunu üretti. Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer, "2022'de ulaşmayı hedeflediğimiz 300.000'inci kamyon üretimine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 285.000'inci kamyonunu üretim bandından indirerek sahibine teslim ediyor. Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 285.000'inci kamyonu, Actros 1851 LS 4x2 oldu.

Yüksek standartlar ve kalitede üretim yapan fabrika, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgarsitan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 8'ini karşılayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası'nın kamyon ihracatı kurulduğu 1986 yılından bu yana 74 bin adedi aştı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer: 34 yıllık fabrika tarihinde emeği olan tüm çalışanları tebrik ederek, "Türkiye'deki köklü geçmişimiz ve Aksaray'daki 34 yıllık deneyimimizin ürünü olan 285.000'inci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022'de ulaşmayı hedeflediğimiz 300.000'inci kamyon üretimine emin adımlarla ilerliyoruz. Günümüzde Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1'i olan Aksaray Kamyon Fabrikamız gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 285 bininci kamyonu banttan indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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