Mercedes-Benz Türk, 6 aylık sonuçlarını paylaştı

Mercedes-Benz Türk, 2021'in ilk 6 ayını içeren otobüs ve kamyon pazarı değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk, 2021'in ilk 6 ayını içeren otobüs ve kamyon pazarı değerlendirmesini gerçekleştirdi. Şirket, 2021'in ilk 6 ayında 107 adet şehirler arası, 22 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 129 adet otobüs satışı gerçekleştirdi

Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Haziran 2021 arasındaki otobüs sektörünü değerlendirdi. Şirket, 2021'in ilk 6 ayında Türkiye iç pazarına 107 adet şehirler arası, 22 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 129 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. Şirket bu süre içerisinde 708 adet şehirler arası otobüs üretirken, 165 adet de şehir içi otobüs üreterek toplamda 873 adetlik üretim hacmine ulaştı. Üretilen otobüslerin yüzde 74'ü ihraç edilirken Ocak-Haziran 2021 arasındaki toplam otobüs ihracatı 645 adede ulaştı. Bu veriler ışığında Türkiye'de üretilen her 2 otobüsten 1'i Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken ihraç edilen her 4 otobüsten 3'ünde de Mercedes-Benz Türk imzası yer alıyor.

2021'in ilk 6 ay sonuçlarına göre; kamyon sektörünü değerlendiren şirket, bu süre içerisinde 11 bin 361 adet kamyon ve çekici üretirken, bu araçların yüzde 56'lik oranla 6 bin 399 adedi ihraç edildi. 2021'in ilk 6 ayında Türkiye iç pazarına 5 bin 451 adet Mercedes-Benz markalı kamyon satışı gerçekleştirildi. Bu veriler ışığında şirket, 2020'nin Ocak-Haziran sonuçları ile 2021 kıyaslandığında Türkiye'nin kamyon ve çekici üretimi, iç pazar satışı ve ihracat rakamlarıyla, uzun yıllardır devam eden liderliğini sürdürdü. Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 7'si Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken, ihraç edilen her 10 kamyondan 8'inde de Mercedes-Benz Türk imzası yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, "Pandeminin etkisiyle daralan iç ve ihracat pazarlarına rağmen 2020 yılını başarıyla tamamlamıştık. BusStore, satış sonrası hizmetler, finansal hizmetler, üretim, AR-GE, bayii yönetimi gibi pek çok bölümümüz, birbiriyle dirsek teması halinde ve iş birliği ile içerisinde sektöre nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, neler yapabiliriz diye gece gündüz çalışıyor. Bu çalışmaların birer sonucu olarak Mercedes-Benz Türk olarak yine 2021'in ilk 6 ayında şehirler arası otobüs pazarındaki liderliğimizi sürdürdük. Ayrıca Türkiye'nin otobüs pazarının çok daha üst seviyelere ulaşabileceğine de inancımız tam. Ülkemizdeki otomotiv sektörü içinde, otobüs üretimimiz ve ihracatımız sayesinde ekonomimize katkılarımızı aralıksız sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; "Mart 2020'de etkilerini hissetmeye başladığımız pandemiye rağmen, Türkiye iç pazarında kamyon satışlarımızı 2019 yılına göre yüzde 141 arttırıp 6 bin 932 adede ulaşarak, bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri olmuştuk. Ocak-Haziran 2021 arasındaki yılın ilk yarısında kamyon üretimi ve ihracatında pandeminin etkisi azaldığını söyleyebiliriz. 2021 yılının ilk 6 ayında 11.361 adet kamyon üreterek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 148'lik artış yakaladık. Ocak-Haziran 2021 arasında 6.399 kamyon ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'lük artışa imza attık. 2021 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5 bin 451 adetlik satışlarımızla yüzde 165'lik artış yakaladık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı