Mercedes-Benz S-Serisi'nden bir ilk: Arka koltuk hava yastığı
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Mercedes-Benz S-Serisi'nden bir ilk: Arka koltuk hava yastığı

Eylül ayında tanıtım serisi tamamlanacak olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin ikinci sunumu yarın gerçekleşecek.

Mercedes-Benz S-Serisi'nden bir ilk: Arka koltuk hava yastığı
28.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:52

Eylül ayında tanıtım serisi tamamlanacak olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ikinci sunumu yarın gerçekleşecek.

"Meet the S-Class DIGITAL: Innovation by Intelligence" adıyla gerçekleştirilecek sunumda arka koltuk hava yastığı tanıtılacak.

Otomotiv sektöründe sayısız "En"leri ve "İlk"leri barındıran Mercedes-Benz S-Serisi, yakında yollara çıkacak yeni jenerasyonunda, "Arka koltukta seyahat eden yolcular için hava yastığı sunan dünyanın ilk otomobili" unvanına sahip olmaya hazırlanıyor. Bu yeniliğin haricinde bir diğer ilk olan "PRE-SAFE® Impulse Side" teknolojisinin de lansmanı gerçekleşecek.

Lansman sonrasında detayları yine adresinden paylaşıyor olacağız.

Kaynak: Carmedya.com

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