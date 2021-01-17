Mercedes-Benz PEP başvuruları başlıyor
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Mercedes-Benz PEP başvuruları başlıyor

17.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:19
Mercedes-Benz PEP başvuruları başlıyor

Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik PEP (Professional Experience Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor.

Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik PEP (Professional Experience Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor.

PEP kapsamında öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması, envanter değerlendirmeleri ile ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkanı elde ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince, kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma fırsatını elde ediyorlar.

PEP kapsamında öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması, envanter değerlendirmeleri ile ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkanı elde ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince, kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma fırsatını elde ediyorlar.

PEP kapsamında yer alan öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı, öğrenim gördükleri sömestre zamanlarında ise en az 2 gün devam koşulu ile üretim, satış-pazarlama, AR-GE, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri (IT) ve diğer iş destek (Finans, Muhasebe, Controlling, İnsan Kaynakları, Satınalma, Kurumsal İletişim) departmanlarında görev alıyor.

Üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, en az bir yabancı dile hakim, Mercedes-Benz'in uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan PEP takımı, uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor. Mercedes-Benz PEP takımında yer alan stajyerler, 11 aylık stajları süresinde, kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalarken kariyer yolculuklarında çeşitli deneyimler edinme imkanına sahip oluyor.

Mercedes-Benz'in uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı buluyor. Mercedes-Benz'in sağlam dijital alt yapısı sayesinde sunulan bu program çerçevesinde vaka çalışmaları, mentorluk oturumları, kariyer sohbetleri ve proje sunumları gibi birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.

PEP (Professional Experience Program) uzun dönem staj programı başvuru değerlendirme koşulları şu şekilde:

• 4 yıllık bir üniversitede öğrenim görüyor olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak,

• Lisans/yüksek lisans programlarından gelecek 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olmak,

• En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor olmak,

• Gerçekleştirilecek mülakat, test ve değerlendirme merkezi uygulamalarında başarılı olmak.

Kaynak: Carmedya.com

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