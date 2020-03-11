Mercedes-Benz Otomotiv 4 farklı kategoride ödül kazandı
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Mercedes Benz, Türkiye, Otomobil

Mercedes-Benz Otomotiv 4 farklı kategoride ödül kazandı

Türkiye’nin 12 ilinde 1000 kişiyle gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Teknolojik Markaları Araştırması” sonuçlarına göre Mercedes-Benz otomotiv kategorisindeki en teknolojik marka seçildi.

11.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
Mercedes-Benz Otomotiv 4 farklı kategoride ödül kazandı

Türkiye'nin 12 ilinde 1000 kişiyle gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Teknolojik Markaları Araştırması" sonuçlarına göre Mercedes-Benz otomotiv kategorisindeki en teknolojik marka seçildi.



Şirket, A-Serisi Sedan'ın pazarlama alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle de üç yeni ödüle layık görüldü. 2019 yılında satışa sunulan yeni A-Serisi Sedan için OMD ile birlikte gerçekleştirdiği kampanyayla "En İyi Programatik Kullanımı" ödülünü kazandı.


Mercedes-Benz ayrıca A-Serisi Sedan için yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalar kapsamında, MIXX Awards'ın "Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları" ve "Kampanya Etkililiği" kategorilerinden ödül almaya hak kazandı.


Mercedes-Benz, ZUBİZU iş birliği ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında MarTech 2020'de "En İyi Programatik Kullanımı" ödülünü kazandı. A-Serisi Sedan'da sunulan Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX)'in vurgulandığı kampanyada, aracın 'öğrenen' yapay zekasını ve "Hey Mercedes" sesli komut sistemini vurgulamak için, sesle devreye giren mesajları içeren birçok format geliştirdi. Kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden sesli komutla aracın özelliklerini deneme şansı buldular. Bu kampanyayla potansiyel kitleye ek olarak yaklaşık 1.2 milyon tekil erişim yakalandı.


Mercedes-Benz, dijital reklamcılığı geliştiren ekiplerin ve markaların ödüllendirildiği MIXX Awards 2020'den de iki ödülle ayrıldı.


Şirket, "A-Serisi Sedan Kutlamaları" ile "Kampanya Etkililiği" kategorisinde reklam ajansı Publicis Emil ile gerçekleştirdiği çalışmada Gümüş MIXX ve "A-Serisi Sedan Lansman Kampanyası" ile "Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları" kategorisinde medya ajansı OMD ile gerçekleştirdiği çalışmada Bronz MIXX ödüllerini kazandı. A-Serisi Sedan'ın Türkiye'ye gelişini güçlü bir şekilde duyurma ve hedef kitlenin dikkatini çekecek bir iletişime imza atma hedefiyle başlatılan kampanya ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada sıkça gördüğümüz özel gün iletişimlerine esprili bir yaklaşım getirildi ve kullanıcılara sunuldu. A-Serisi Sedan'ın Türkiye'ye gelişi, hiç kutlanmayan, enteresan günlerle beraber kutlandı.


Mercedes-Benz A-Serisi Sedan'ın bu kapsamdaki kampanyaları toplamda Facebook ve Instagram'da 2.2 milyon izlenirken, paylaşımlar 8.4 milyon etkileşim yarattı. A-Serisi Sedan'ın test sürüşü randevuları yaklaşık 5 kat arttı. A-Serisi'nin site ziyaretçi trafiği yüzde 264 artarken aracın yüzde 60'ı lansman döneminde satıldı.


Kaynak: Carmedya.com

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