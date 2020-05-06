Mercedes-Benz Instagram Hesabı Hacklendi

Şirketler kurumsal amaçlar için Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaya çalışıyor. Bazı durumlarda yeterli

Şirketler kurumsal amaçlar için Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaya çalışıyor. Bazı durumlarda yeterli güvenlik önlemleri alınmayan hesaplarda pek de istenmeyen durumların yaşandığını görebiliyoruz. Bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Mercedes-Benz Instagram hesabı siber korsanlar tarafından ele geçirildi. İşte detaylar!

Mercedes-Benz Instagram Hesabı Ele Geçirildi!

Kurumsal şirketler tarafınan yeni ürün tanıtımından halkla ilişkilere kadar geniş amaçlarla kullanılan sosyal medya platformları doğal olarak çok uluslu şirketler tarafından da kullanılıyor ve tabii bu şirketlerin küresel ölçekte milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Mercedes-Benz tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarından birisi olan @mercedesbenz_de geçtiğimiz saatlerde siber korsanlar tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 6,7 milyon takipçi sayısına sahip olan hesabın adı HACKED BY catz olarak güncellendi ve hesaba ait profil fotoğrafı değiştirildi.

Bu adımların ardından bazı kişileri takip etmeye başlayan saldırgan, hesabın kontrolünü birkaç saat boyunca elinde tuttu. Yetkililer, birkaç saat süren bu durumun ardından hesabın kontrolünü tekrar ele almayı başardı.

Şirket söz konusu saldırı hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken hesabın tüm işleyişinin normale döndüğü görülüyor. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.