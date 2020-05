Mercedes-Benz'in gençlere desteği aralıksız sürüyor Mercedes-Benz sosyal sorumluluk projeleriyle gençleri desteklemeye devam ediyor.

Şirket, uzun soluklu, sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyor.

"Her Kızımız Bir Yıldız" projesi 16'ncı senesine giriyor

Mercedes-Benz, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte Her Kızımız Bir Yıldız projesini gerçekleştiriyor. Bu yıl 16. yılına giren Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 2004 yılında 17 ilde 200 kızı destekleyerek başladı. Bugün proje kapsamında her yıl 200'ü üniversite öğrencisi olmak üzere, 1.200 Yıldız Kız Mercedes-Benz'den burs alarak eğitimine devam ediyor.

Proje kapsamında maddi desteğin yanısıra, bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de büyük önem veriliyor, bursiyerler yaşadıkları illerde ziyaret edilerek kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Başarılı bursiyerler İstanbul'da bir hafta misafir ediliyor. Bursiyerlere katılım sertifikalı "Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama" eğitimleri veriliyor ve online İngilizce kursları ile yabancı dil öğrenmelerine destek olunuyor.

Mercedes-Benz, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Halihazırda mavi yaka kadın şirket çalışanlarının yüzde 20'si Yıldız Kızlar'dan oluşuyor.

EML'miz Geleceğin Yıldızı ile meslek liselerinde okuyan öğrencilere laboratuvar desteği

Mercedes-Benz, "EML'miz Geleceğin Yıldızı" projesi kapsamında, 2014 yılından beri Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yeniliyor. Proje, Mercedes-Benz yetkili bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülüyor. 2019 yılı sonuna kadar toplam 30 okulun laboratuvarı yenilenerek Mercedes-Benz Laboratuvarları (MBL) adını alırken her bir okula, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer kamyon bağışı da gerçekleştirildi. Projenin başladığı günden bugüne kadar Mercedes-Benz Laboratuvarlarında 2.000'den fazla öğrenci eğitim aldı; 1.000'e yakın öğrenci Mercedes-Benz bayilerinde staj yaptı, 1.600 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 105 öğrenci Mercedes-Benz bayilerinde işbaşı yaptı.

Türkiye'nin yaratıcı zihinleri "Mercedes-Benz StartUP" yarışması ile ödüllendiriliyor

Mercedes-Benz'in, StartUP Programı çerçevesinde düzenlediği "Mercedes-Benz StartUP" yarışması ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyen, topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan startup'lar destekleniyor. Mercedes-Benz, Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yenilikçi girişimleri ödüllendiriyor. Yarışmada en iyi üç startup'a verilen 150.000 TL para ödülüne ek olarak ilk 10'a kalan startup'lara "StartUP Boost" adlı özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye ediliyor.