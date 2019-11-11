Mercedes-Benz'in 29. laboratuvarı Hatay'da açıldı

11.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:18

Mercedes-Benz Türk, ile Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle endüstriyel teknik eğitim, okul ve kurumlarının motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "EML'miz Geleceğin Yıldızı" çerçevesinde Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mercedes-Benz Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2014 yılında hayata geçirdikleri proje kapsamında 31 ildeki mesleki ve teknik Anadolu lisesinde laboratuvar açma kararı aldıklarını söyledi.

Bugün 29. laboratuvarlarını Hatay'da açtıklarını ifade eden Sülün, gerekli altyapı ve donanımı da sağlamaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Sülün, öğretmen ve öğrencileri bugünün bilim ve irfan seviyesine yetiştirmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Projenin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade eden Sülün, şöyle devam etti:

"Türkiye'de İstanbul ve Aksaray'da toplam 1,3 milyarlık bir yatırımımız var. İki tane çok büyük fabrikamız var. 7 bin istihdamımız var. Yıllık 2 milyar dolarlık ihracatımız var. Biz bunlarla Mercedes-Benz olarak gurur duyuyoruz ama en az onlar kadar önemli olan sosyal projelerimiz var. Her kızımız bir yıldız, uzun yıllar devam ettirdiğimiz proje bugün bin 200 kızımıza yüksek öğretim ve lise çağındaki kızımıza burs veriyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Bir diğer projemiz de endüstri meslek liselerimize yönelik. Bunun çok önemli olduğunu ve memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bütün gayretimizle katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

Sülün, laboratuvarın ülkeye ve bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Mercedes-Benz Laboratuvarı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Törene Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, okul öğretmenleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA