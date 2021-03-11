Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Akdeniz, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
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Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Akdeniz, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

11.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:02
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Akdeniz, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "2021 yılının nasıl ilerleyeceği konusuna bakarsak, pandemi ve ekonomik koşullar binek ve hafif ticari araç pazarının gelişimini etkileyecektir.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "2021 yılının nasıl ilerleyeceği konusuna bakarsak, pandemi ve ekonomik koşullar binek ve hafif ticari araç pazarının gelişimini etkileyecektir. Ayrıca, pandeminin seyri, turizm sektörünün gidişatı ve yolcu hareketliliği gibi unsurlar da belirleyici olacaktır." dedi.

Akdeniz, çevrim içi gerçekleştirilen yeni Mercedes-Benz V serisinin Türkiye tanıtımında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elektrikli araçların bütün dünyada yükselen bir trend haline geldiğini belirten Akdeniz, "Mobilite bir evrim geçiriyor. Bunun temelinde de dijitalleşme, elektrikli ve otonom araçlar var. Pandemi, geçen sene tüm dünyadaki üreticilerin, belki müşterilerin de bu taleplerini, bu öngörülerini 1-2 yıl öne çekmelerine neden oldu. Şu anda bizim izlediğimiz kadarıyla bu yönde Avrupa'da öne çekilmiş bir talep var." ifadelerini kullandı.

"Zaman içerisinde yüzde 100 elektrikli araçları da Türkiye'de göreceğiz "

Mercedes'in elektrikli versiyonlarının halihazırda Avrupa pazarlarında satıldığını anımsatan Akdeniz, "Biz de aynı yolda ilerleyeceğiz. Zaten Türkiye izole bir ülke olmadığı için ne mutlu ki tüm bu dünyadaki trend neyse biz de onu yaşayacağız. Belki belli bir faz farkıyla... Her ülkedeki öncelikler, hem müşteri taleplerindeki öncelikler hem ülke yönetiminin öncelikleri farklı olabilir. Biz de yüzde 100 elektrikli, şu anda Avrupa'da koşan araçları zaman içerisinde Türkiye'de göreceğiz." dedi.

"Pandeminin seyri belirleyici olacak"

Tufan Akdeniz, 2021 yılı pazar beklentilerine ve salgının hafif ticari araç pazarına etkisine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"2020 satışlarımız 2019 yılına göre artış gösterdi. Salgın koşulları sebebiyle bireysel mobilite yükseliş gösterdi ve geniş iç hacimli araçlar daha fazla tercih edilmeye başlandı. Şehirler arası seyahatlerde uçak yolculuklarına alternatif olarak Vito sınıfı araçları tercih edenlerin sayısında artış gözlemledik. Bu da bizim satış adetlerimize etki etti. 2021 yılının nasıl ilerleyeceği konusuna bakarsak, pandemi ve ekonomik koşullar binek ve hafif ticari araç pazarının gelişimini etkileyecektir. Ayrıca, pandeminin seyri, turizm sektörünün gidişatı ve yolcu hareketliliği gibi unsurlar da belirleyici olacaktır."

Bu arada, binek otomobil ruhsatlı V serisinin Türkiye'de 1 milyon 726 bin 870 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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