Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'dan kış kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'dan kış kampanyası

06.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:19
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'dan kış kampanyası

Mercedes-Benz Otomotiv, “Hafif Ticari Araçlar için sıcak gelişme” sloganıyla 1 Şubat – 31 Mart tarihleri arasında Mercedes-Benz yetkili servislerinin mekanik atölyelerinde tüm orijinal yedek parça ve işçiliklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Otomotiv, "Hafif Ticari Araçlar için sıcak gelişme" sloganıyla 1 Şubat31 Mart tarihleri arasında Mercedes-Benz yetkili servislerinin mekanik atölyelerinde tüm orijinal yedek parça ve işçiliklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Ayrıca KDV hariç orijinal yedek parça ve işçilik tutarı 1.500 TL üzeri işlemlerde özel tasarlanmış Mercedes-Benz logolu kışlık mont da hediye ediliyor.

Temmuz 2020 itibarıyla satışı gerçekleşen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi sunulmaya başlanmıştı. Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'dan kış kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 13:33:01. #1.16#
title