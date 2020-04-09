Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da ilk 3 ay geri ödemesiz kampanya
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Mercedes Benz, Otomobil

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da ilk 3 ay geri ödemesiz kampanya

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito veya Sprinter’e sahibi olunabiliyor.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da ilk 3 ay geri ödemesiz kampanya

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito veya Sprinter'e sahibi olunabiliyor.

Her iki araç için Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 150.000 TL kredi için, 39 ay vade ve % 0,99 faiz avantajı sunulurken ödemeler 3 ay sonra başlıyor.

Vito veya Sprinter'e 3 ay ödemesiz dönemli kampanya ile sahip olunabiliyor.

Kullanılmış 1. El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel % 1,09 faiz oranı ve 1.904 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Nisan ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi ve E-Serisi modellerinde 400.000 TL'ye kadar, 36 aya varan vade ile %1,20 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise 80.000 TL'ye 36 aya kadar % 1,20 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Detaylar için sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com

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