Mercedes Benz GLC tazeleniyor. Mercedes GLC geçtiğimiz günlerde kamuflajlı fotoğraflarıyla kameralara yakalandı. Model bu haliyle "Makyajlanıyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Araç uzun bir aradan sonra genç görünmek için bazı işlemlerden geçiyor. Özellikle otomobilin ön yüzünde ciddi değişimlerin olması bekleniyor. Far ve tampon grubunda olacak bu değişimler otomobili daha dinamik gösterecek. Modelde kullanılan Multibeam LED farlar özellikle gece sürüşlerinde yolunuzu daha iyi aydınlatmak için planlanmış.

Mercedes Benz GLC İçeride neler sunacak?



Estetik revizyonun büyük çoğunluğunun içeride gerçekleşmesi bekleniyor. İlk olarak 12.3 inç büyüklüğünde bir gösterge panelinin içeride sunulması bekleniyor. Mercedes E serisiyle hayatımıza girein çift parçalı ön konsol ekranı dikkatlerden kaçmıyor. Bu ekranlar klasik Mercedes modellerindeki gibi Joystik üzeri touchpad bir konsol ile artık kontrol edilmeyecek. Artık bu kombinasyon yerine sadece Touchpad paneli kullanılacak. Ayrıca Mercedes S serisinde görmeye başladığımız dokunmatik özellikli direksiyon butonları da GLC"de de yer alacak. Ayrıca Mercedes bu modelinde de tıpkı C serisinde olduğu gibi gelişmiş bir radar sistemiyle de sunacak.

Motor seçeneklerinde yenilik olacak



Aracın motor seçeneklerin de de değişimlerin olması bekleniyor. Modelde 2.1 litrelik dizel motorun hacmi 2.0 litreye düşürülecek. Bu motora 9 ileri otomatik şanzımanın eşlik etmesi bekleniyor. Model 2019 yılında yollara çıkacak.

