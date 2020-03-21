Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den ?Mart ayına özel fırsatlar
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Mercedes Benz, Otomobil

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den ?Mart ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Mart ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırlanan özel fırsatlarla avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den ?Mart ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Mart ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırlanan özel fırsatlarla avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Mart ayına özel yeni otomobil alımlarında birçok farklı finansman seçeneği sunuyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 159.500 TL kredi tutarına, C-Serisi Coupé ve Cabriolet otomobillerde ise 184.500 TL krediye Mart ayına özel 36 aya kadar %1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mart ayına özel E-Serisi Sedan model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225.500 TL'ye 36 aya kadar %1,09 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 146.000 TL krediye 36 aya kadar %1,09 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise 80.000 TL'ye 36 aya kadar % 1,15 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Vito Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla esnek ödeme planı ve düşük ödeme tutarı avantajlarıyla bir Vito sahibi olmak mümkün.

Vito'ya sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 100.000 TL kredi için, 48 ay vade ve % 0,79 faiz avantajından faydalanabilirler.

Mercedes-Benz Sprinter Kampanyası

Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 100.000 TL kredi için, 48 ay vade ve % 0,79 faiz avantajından faydalanabilirler

Mercedes-Benz X-Class Kampanyası

X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde; 100.000 TL krediye 48 ay vade % 0,79 faiz oranından faydalanabilirler.

Birinci El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel % 0,99 faiz oranı ve 1.860 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com

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