Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den kamyon fırsatları Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Temmuz ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Temmuz ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Bu kampanya çerçevesinde 500 bin TL kredi tutarı, 24 ay vade, yüzde 0,67 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

Detaylar için sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com