Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Sonbahar/Kış 2018 Sezonuna Hazır

Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, aynı zamanda Mercedes-Benz isim sponsorluğunda gerçekleşen 11. sezon olma özelliğini taşıyor.

Bu sezon 32 marka ve tasarımcı Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını sergileyecek. Bu isimlerin 17'si koleksiyonlarını Zorlu PSM'de defile formatında, 6'sı mini defile formatında, 4'ü ise Studio alanında sunum formatında gerçekleştirecekler. Ayrıca her sezon olduğu gibi bu sezon da koleksiyonlarını Zorlu PSM alanı dışında ve kendi showroom'larında sergilemeyi tercih eden tasarımcılar da var. Türkiye'nin önde gelen moda markalarından NetWork ise İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonu ile davetlilerini Zorlu Center'da yer alan mağazasında ağırlayacak.

Etkinliğin 11 sezondur isim sponsoru olan Mercedes-Benz, Sonbahar/Kış 2018 sezonunda geride bırakılan 10 sezonu onurlandıran bir koleksiyon kitabı sunuyor. Geçtiğimiz beş yılın en unutulmaz anları, katılan tasarımcıların defile ve sunumlarını yaratıcı fotoğraflar eşliğinde bir araya getiren "Story of X Seasons" isimli bu kitapla Mercedes-Benz, 11. sezonunu görkemli bir biçimde karşılıyor ve Türk moda tarihinin ortak belleğini bir koleksiyon kitabına sığdırıyor.

Dünyanın en prestijli moda haftalarıyla farklı işbirliklerini 20 yıldan uzun süredir sürdüren ve bu moda platformuna 5 yıl önce İstanbul'u da ekleyen Mercedes-Benz, bu sezon da seçtiği tasarımcının defilesini sunuyor. Bu kapsamda Sonbahar/Kış 2018 sezonunda genç ve başarılı tasarımcı Şansım Adalı'nın markası Sudi Etuz'un defilesi "Mercedes-Benz presents Sudi Etuz" ismiyle podyumda olacak. Buna ek olarak Mercedes-Benz Uluslararası Moda Değişim Programı kapsamında Gürcü modasının önde gelen temsilcilerinden Atelier Kikala ilk defa Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a konuk olarak koleksiyonunu İstanbul'da sunacak.

Etkinliğin resmi sponsorlarından Samsung, yeni Galaxy S9 ile heyecan verici bir moda işbirliğini Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sunuyor. 26 Mart Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan "Portraits of Fashion Week reimagined and powered by Galaxy S9" etkinliği kapsamında ilk sezonundan bugüne Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a emek veren Türk moda endüstrisinin farklı alanlarından isimler, yine sektörün duayen fotoğraf sanatçılarından Tamer Yılmaz tarafından Galaxy S9+ ile fotoğraflandı. Tamer Yılmaz'ın yaratıcı vizyonuyla sıra dışı bir görsel estetiği yansıtan fotoğrafların ilk defa sergileneceği akşamda davetliler yeni Samsung Galaxy S9 ve S9+'ı keşfetme şansı bulacaklar.

Basın mensupları ve influencer'lardan oluşan, aralarında Vogue Italia, vogue.com, GQ Spain, Forbes USA, Now Fashion, The Issue Magazine, Fashion Unfiltered gibi yayınların da bulunduğu 50 kişilik bir davetli topluluğu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'u takip etmek üzere İstanbul'da olacaklar. Dünyaca ünlü sokak stili fotoğrafçısı, @le21eme Instagram hesabının kurucusu Adam Katz Sinding de hafta boyunca İstanbul sokak stilinin nabzını tutacak.

Bu sezon da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a yabancı basın ve satın alma sorumlularının yoğun ilgisi var. 102 şirket ve mağazayı temsilen dünyanın farklı ülkelerinden toplam 140 kişilik bir satın alma ekibi MBFWI'yi takip edecek.

Etkinliğin marka ve tasarımcılar için ticari ayağını temsil eden The Core, 28-29 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak ve MBFWI katılımcısı marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını gerek Türk, gerekse uluslararası satın alma sorumlularıyla buluşturacak. Satın alma sorumluları The Core sayesinde koleksiyonları yakından inceleme şansı bulacaklar.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında ASLI FİLİNTA, BAHAR KORÇAN, BELMA ÖZDEMİR, BRAND WHO, CİHAN NACAR, ÇİĞDEM AKIN, DB BERDAN, EMRE ERDEMOĞLU, EXQUISE, GÖKHAN YAVAŞ, İPEK ARNAS, LUG VON SIGA, MEHMET KORKMAZ, MEHTAP ELAIDI, MELTEM OZBEK, Mercedes-Benz presents ATELIER KIKALA, Mercedes-Benz presents SUDI ETUZ, MERT ERKAN, MIIN BY KADİR KILIÇ, MURAT AYTULUM, NETWORK, NEW GEN BY IMA, NİHAN PEKER, NİYAZİ ERDOĞAN, ÖZLEM ERKAN, ÖZLEM KAYA, RAŞİT BAĞZIBAĞLI, ST. NIAN, ŞİYAR AKBOĞA, TUBA ERGİN, TUVANAM, URUN, ZEYNEP TOSUN yer alıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunun yanı sıra; Hopi, Laboratoire BIODERMA, L'Oréal Professionnel, Samsung Galaxy S9, Yapı Kredi, Zorlu Center ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin resmi sponsorluğunda DHL ile M.A.C Cosmetics'in destekleriyle ve tedarikçi sponsorlar Damla, Dukan Diet ve Red Bull'un katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.