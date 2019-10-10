Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - İMÇ'de Şansım Adalı defilesi
Defileden görüntüler Defileyi izleyenlerden detaylar İMÇ detaylar İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın "Sudi Etuz" markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı.
Defileden görüntüler
Defileyi izleyenlerden detaylar
İMÇ detaylar İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın "Sudi Etuz" markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı. Çarşının müzik yapımcıları ve plakçılarının bulunduğu nostaljik alanda düzenlenen defile modaseverlerin beğenisine sunuldu.