Mercedes-Benz'den şubat kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in şubat ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in şubat ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Şubat ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Şubat ayına özel, 380.000 TL'ye, 12 ay, %0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz B-Serisi için ise %0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260.000 TL kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz GLC Serisi'nde, 480.000 TL krediye bu aya özel, 36 ay, %1,49 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz GLA için ise Şubat ayına özel, 285.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz CLA'da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, %1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hatchback veya Sedan bir Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye, 36 aya kadar %1,49 faiz oranı uygulanıyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Şubat ayında 335.000 TL, 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise Şubat ayına özel 12 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Şubat ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor.

Vito'ya sahip olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve % 0,99 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter'e sahip olmak isteyenler ise, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 200.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,99 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko'ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve %0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Kaynak: Carmedya.com