Mercedes-Benz'den şubat kampanyası

22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:41

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ürün grubu için hazırladığı şubat ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.







Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2017-2018 model yılı İnşaat kamyon modelleri için şubat ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0 faiz oranı avantajları sunuluyor.



Yine Aksaray üretimi 2018 model yılı Kargo/Hafif İnşaat kamyon modelleri için şubat ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler için 350 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0 faiz oranı imkanı sağlanıyor.



Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı çekici kamyon modelleri için ise şubat ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler için 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade, yüzde 0,75 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.



Detaylar için HYPERLINK "http://www.mbfh.com.tr" www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.



