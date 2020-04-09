Mercedes-Benz'den nisan ayı kamyon fırsatları
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2018 model kargo ve hafif inşaat kamyonlarında Nisan ayına özel +kasko ve servis sözleşmesi kampanyası sunuyor.
09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2018 model kargo ve hafif inşaat kamyonlarında Nisan ayına özel +kasko ve servis sözleşmesi kampanyası sunuyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz 2018 model yılı kargo/hafif inşaat kamyon modelleri için Nisan ayında geçerli olacak araç + kasko ve servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası düzenliyor.
Bu kampanya çerçevesinde kurumsal müşteriler için 400.000 TL kredi tutarı, 36 ay vade, % 0,37 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.
Detaylar için http://www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.
Kaynak: Carmedya.com