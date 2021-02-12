Mercedes-Benz'den kamyon ve otobüs kampanyası
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Mercedes-Benz'den kamyon ve otobüs kampanyası

12.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:19
Mercedes-Benz'den kamyon ve otobüs kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ürün grubu için şubat ayı kampanyasını duyurdu.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ürün grubu için şubat ayı kampanyasını duyurdu.

Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekici/İnşaat ve Kargo kamyonları için, Şubat ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler 700 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,89 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, 2021 model yılı Travego ve Tourismo otobüs modelleri için, Şubat ayında geçerli olacak finansman kampanyası ile 1 milyon 750 bin TL kredi tutarına kadar, 2 ay ödemesiz (İlk ödemesi mayıs ayında olacak şekilde), maksimum 48 ay eşit taksitli ödeme ve yüzde 0,79 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz otobüs sahibi olmak mümkün.

Kaynak: Carmedya.com

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