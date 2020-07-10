Mercedes-Benz'den Hafif Ticari Araçlar'a 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi
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Mercedes-Benz'den Hafif Ticari Araçlar'a 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, müşterilerine sunduğu hizmetlerin kapsamını genişletme anlamında, “Siz güvenle yola bakın, aracınıza biz bakarız” sloganıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Mercedes-Benz'den Hafif Ticari Araçlar'a 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi
10.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:07

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, müşterilerine sunduğu hizmetlerin kapsamını genişletme anlamında, "Siz güvenle yola bakın, aracınıza biz bakarız" sloganıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Temmuz 2020 tarihinden itibaren perakende satışı yapılan 0 km araçların garanti süresi 3 yıla yükseltildi. Ayrıca 3 yıllık garanti kapsamında kilometre sınırı da bulunmuyor. Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.

Garanti hizmet kapsamı 01 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. yetkili satıcıları tarafından satışı gerçekleşen ve Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. yetkili servislerinde, satışı takip eden 36'ncı ay sonuna kadar düzenli bakımları yapılan araçlar için geçerli. Söz konusu araçların tanıtım, kullanma ve bakım kılavuzlarında belirtilen periyodik bakım ve onarımlarının Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. tarafından öngörülen bakım ve onarım prosedürlerine uygun şekilde yapılmış olması ve belgelenmesi garanti kapsamı için gerekiyor. Periyodik bakımların, Sprinter modelleri için 20.000 km/12 ay sonunda, Vito modelleri için ise 15.000 km/12 ay sonunda (Hangisi önce dolarsa) yapılması öneriliyor.

Mercedes-Benz, öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahip. 2019 yılının Otomotiv Distribütörler Derneği (ODD) verilerine göre, Mercedes-Benz Sprinter minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı olurken Mercedes-Benz Vito ise, 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Böylece, Mercedes-Benz, Türkiye'de yolcu taşımacılığında en fazla tercih edilen marka olmayı başardı.

Kaynak: Carmedya.com

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