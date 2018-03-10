Mercedes-Benz'den Cenevre Çıkarması

Mercedes-Benz, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda birçok modelinin hem dünya hem de Avrupa lansmanlarını gerçekleştirerek hemen her segmentteki yeniliklerini sergiliyor. Bu yıl 88. kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki Mercedes-Benz standında yeni Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 Kapılı Coupé'nin perdesi kaldırıldı. Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ve Estate modellerinin ilk kez gösterildiği Cenevre'de ayrıca bu modelin Mercedes-AMG C 43 versiyonları da katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yenilikler ile ilgili olarak Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Mercedes-Benz olarak modellerimizi sürekli yenileyerek ve farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni modeller geliştirerek rekabetteki gücümüzü koruyoruz. Premium segmentteki ihtiyaçları ileri teknolojilerle karşılayan yeni A-Serisi ve C-Serisi ile bu alandaki başarılarımızı devam ettireceğimize inanıyoruz. Sadece 2017 yılında yaklaşık 11.000 adetlik Türkiye satışıyla Premium sedan segmentinin liderliğini elde ettiğimiz Mercedes-Benz C-Serisi, sahip olduğu daha sportif ve modern yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. E-Serisi ve S-Serisi gibi daha üst segmentlerdeki modellerde sunduğumuz konfor ve güvenlik teknolojilerinin yanı sıra belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş desteği ile güncellenen yeni Mercedes-Benz C-Serisi ile pazardaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Mercedes-Benz ürün gamının başarılı modeli C-Serisi görücüye çıktı

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Mercedes-Benz ürün gamının başarılı modellerinden olan C-Serisi, beşinci üretim yılında kapsamlı bir değişimle yenilendi. Tasarım ve iç mekan detayları dışında elektronik mimarisi de yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi'nde, isteğe bağlı olarak tamamen dijital gösterge paneli ve geniş kapsamlı multimedya sistemi sunuluyor. Yeni elektronik mimarinin yansıması olarak S-Serisi standartlarında sürüş yardım sistemleri de devreye giriyor. 2017 yılında tüm dünyada Sedan ve Estate olmak üzere 415.000 adedin üzerinde satışa ulaşan güncel C-Serisi, ömrünün dördüncü yılında Mercedes-Benz ürün gamının hacim modeli olarak öne çıkıyor.

Yeni C-Serisi daha da sportif ve modern bir görünümle dikkat çekiyor. Görsel değişim, aracın ön tasarımının yanı sıra ön farlarla arka aydınlatma grubuna odaklanıyor. Yeni görünümle birlikte AMG Tasarım Konsepti'nde elmas görünümlü radyatör ızgarası standart olarak sunulurken tüm tasarım konseptlerinde yeni tasarımlı tamponlar devreye alınıyor.

Yeni Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 Kapılı Coupé, G 63 ve C 43 modelleri dünya lansmanları gerçekleşti

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Spor otomobil ve performans markası Mercedes-AMG, üç adet dünya tanıtımı gerçekleştiriyor. Yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé dışında yeni G 63 ve C 43 modelleri de fuarda sahne alıyor.

Yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé, yeni boyutlarda benzersiz bir sürüş deneyimi sunarken AMG ürün gamının da yelpazesini tamamlıyor. Mercedes-AMG'nin ilk 4 kapılı spor coupé otomobili, efsanevi SLS ve AMG GT modellerinin izinden gidiyor. Her türlü sürüş koşulunda benzersiz bir sürüş deneyimi ve üstün sürüş dinamikleri sunan yeni Mercedes-AMG GT 4MATIC 4 Kapılı Coupé 315 km/sa maksimum hıza ulaşıyor. Modern teknolojideki gelişimlerden faydalanan altı silindirli ve V8 motor alternatifleri 435 BG (320 kW) ile 639 BG (470 kW) arasında farklı güç seçeneklerine sahipken heyecan uyandıran benzersiz bir performansı yakıt verimliliği ile sunuyor.

Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında dünya tanıtımı gerçekleştirilen Mercedes-AMG G 63 modeli (karma yakıt tüketimi: 13,2 lt/100 km; karma CO2 emisyon salınımı: 299 gr/km) tarihinin en kapsamlı değişimini yaşarken köklerine sadık kalmaya devam ediyor. AMG'nin 4,0 litre hacimli V8-Biturbo motoru, bugüne kadar Mercedes-AMG G 63'te kullanılan 5,5 litre hacimli V8-Biturbo motorun yerini alıyor. Otomobilin sahip olduğu bu motor, 585 BG (430 kW) ve 850 Nm tork üretiyor. 2.500 ile 3.500 devir/dakika aralığında kullanıma sunulan yüksek çekiş gücü sayesinde 0'dan 100 km/sa hıza sadece 4,5 saniyede ulaşıyor ve elektronik olarak sınırlandırılan 220 km/sa çizgisine kadar hızlanmaya devam ediyor. AMG Driver's Package ile maksimum 240 km/sa hıza ulaşıyor.

Çift çıtalı AMG radyatör ızgarası, güçlü ve kaslı bir görünüme sahip olan ön tampon ve yuvarlak egzoz çıkışı oyuklarına sahip yeni arka tampon ile yeni Mercedes-AMG C 43 daha güçlü ve çekici bir görünüme kavuşuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan özgün AMG göstergelerine sahip geniş dijital gösterge paneli ve yeni nesil AMG direksiyonu iç mekandaki yenilikler olarak dikkat çekiyor. 3.0 litre hacimli V6 Biturbo motor 390 BG (287 kW) üretiyor ve gücünü AMG SPEEDSHIFT TCT 9G otomatik şanzıman üzerinden arka aksa veya arka aks ağırlıklı dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC üzerinden dört tekerleğe aktarıyor.

EQ: Elektrikli araç markası yola devam ediyor



Mercedes-Benz, elektrikli araç atağını sürdürüyor. Marka, ürün ve teknoloji markası EQ ile Cenevre'de gelecekteki ürün gamıyla ilgili bir ön gösterim yaparken aynı zamanda ürün stratejisi kapsamında elektrikli ilk seri üretim modellerini sergiliyor. Bunun dışında yeni nesil plug-in hybrid modellerin de dünya tanıtımı gerçekleştiriliyor. Mercedes-Benz'in yepyeni dizel motoru (OM 654) ile en güncel hibrit teknolojisi bir arada kullanılıyor.

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Mercedes-Benz'in şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart markası, smart edition nightsky (karma güç tüketimi 13,0-12,9 kWh/100 km; karma CO2 emisyon salınımı 0 gr/km) ile elektrikli araç kavramının bir sonraki adımını gözler önüne seriyor. smart, yeni bir uygulama ile lokal emisyonsuz elektrikli mobilitenin basit ve karmaşadan uzak kullanımına katkı sağlıyor. Kullanıcı, akıllı telefon veya saat üzerinden istediği zaman aracına ait şarj durumunu veya menzil gibi bilgileri görebiliyor.

Elektrikli smart otomobiller, Mercedes-Benz EQ ailesinin ilk seri üretim üyeleri olma özelliğini taşırken; elektrikli mobiliteye erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor. (karma güç tüketimi: 13,0-12,9 kWh/100 km; karma CO2 emisyonu: 0 gr/km), smart EQ fortwo cabrio (karma güç tüketimi: 13,1-13,0 kWh/100 km; karma CO2 emisyonu: 0 gr/km) ve smart EQ forfour (karma güç tüketimi: 13,2-13,1 kWh/100 km; karma CO2 emisyonu: 0 gr/km). Yeni smart'ın sahip olduğu "EQ Kontrol Uygulaması", smart EQ fortwo'nun dijital uzantısı niteliğini taşıyor. Bu uygulama otomobilin mevcut şarj seviyesi, iklim kontrolü ve şarj yönetimi gibi pek çok bilgiyi kişiselleştirerek sürücüye sunuyor. Otomobilin sahip olduğu bir başka yeni özellik ise, hızlı şarj işlevine sahip 22 kW'lık şarj aleti.

Mercedes-Benz'in sunduğu diğer yenilikler

Yeni G-Serisi, Cenevre'de ilk kez Avrupa'da görücüye çıkarken; yeni A-Serisi İsviçre'ye çıkarma yapıyor. Mercedes-Maybach S-Serisi, S-Serisi Coupé ve Cabriolet Exclusive Edition, Cenevre Otomobil Fuarı 2018'de markanın zirve modellerini oluştururken X 350 d 4MATIC modelinin de Avrupa prömiyeri gerçekleştiriliyor.

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Yeni A-Serisi 0,25'lik cw değeri ve 2,19 m2'lik yüzey alanı (A) ile sınıfının en aerodinamik otomobili olarak öne çıkıyor. Yeni A-Serisi'nin sportiflik ve dinamizm odaklı dış tasarımı duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Yeni A-Serisi, aynı zamanda Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda.

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te kullanılan 258 BG (190 kW) ve 550 Nm üreten 6 silindirli motor ve sürekli dört tekerlekten çekiş sisteminin de dünya tanıtımı yapılıyor. Mercedes-Benz X-Class, sağlamlık, dayanıklılık, güç, fonksiyonellik ve zorlu araziye uyumluluk gibi pick-up sınıfına özgü niteliklerle, tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi Mercedes-Benz özelliklerini bir araya getiriyor. Pazarın gereklerine uygun özgün tasarımıyla X-Class, Mercedes-Benz ürün gamını tamamlıyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi ise Cenevre'de yeni görünümü ve donanımlarının dünya tanıtımını gerçekleştiriyor. Yeni bir radyatör ızgarası görünümü, isteğe bağlı olarak sunulan iki tonlu gövde rengi ve son derece özel yeni iç mekan renk alternatifleri çıtayı daha da yükseltiyor.

Marka fuarda ayrıca; Mercedes-Benz S-Serisi Coupé ve Cabriolet için Exclusive Edition ve kompakt sınıfta sunulan "Urban Tasarım Konsepti" ve "Night Edition" olmak üzere özel serileri de sergiliyor.