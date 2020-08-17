Mercedes-Benz'den ağustos kampanyası
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Mercedes-Benz'den ağustos kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ağustos ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz'den ağustos kampanyası
17.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:56

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Ağustos ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ağustos ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.

A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar %0,84 faiz oranı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Ağustos ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay %1,04 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Ağustos ayında 250.000 TL, 36 ay %1,04 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 250.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0,84 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ağustos ayına özel olarak 330.000 TL'ye 12 aya kadar %0,84 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise 24 aya kadar %1,07 faiz oranından faydalanılabiliyor.

Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Ağustos ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir Vito'ya sahibi olunabiliyor. Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,75 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 150.000 TL kredi için, 24 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel, % 0,99 faiz oranı ve 1.860 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Detaylar için sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com

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