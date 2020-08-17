Mercedes-Benz'den ağustos ayı kamyon fırsatı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Ağustos ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Ağustos ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.

Bu kampanya çerçevesinde 500.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade, %0,82 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.

Detaylar için sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.

Kaynak: Carmedya.com