Mercedes-Benz'den ağustos ayı kamyon fırsatı
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Ağustos ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.
17.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:01
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Ağustos ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor.
Bu kampanya çerçevesinde 500.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade, %0,82 faiz oranı ile yeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olunabiliyor.
Detaylar için sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.
Kaynak: Carmedya.com