Mercedes-Benz çalışanlarından Milli Takım'a destek marşı
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Mercedes-Benz çalışanlarından Milli Takım'a destek marşı

Mercedes-Benz çalışanlarından Milli Takım'a destek marşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek milliler için Mercedes-Benz, şirket çalışanlarından Ege Günay'ın söz ve müziğini hazırladığı "Yazdı Gönül" şarkısıyla "Hep Destek Tam Destek" vurgusu yaptı.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek milliler için Mercedes-Benz, şirket çalışanlarından Ege Günay'ın söz ve müziğini hazırladığı "Yazdı Gönül" şarkısıyla "Hep Destek Tam Destek" vurgusu yaptı.

Mercedes-Benz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Erkek Milli Futbol Takımları Ana Sponsorluğu'nu, 2019 yılında imzalanan sözleşme ile 2023 yılına kadar uzatmıştı. COVID-19 pandemisi sebebiyle Haziran 2021'e ertelenen Euro 2020-Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için şirket şimdi de farklı bir alanda Millilerin yanında. Şirket çalışanları tarafından, "Milli Takıma Hep Destek Tam Destek" motivasyonuyla hazırlanan "Yazdı Gönül" şarkısı ile A Milli Futbol Takımı'na desteğe devam ediliyor. Hazırlanan video klipte ise Mercedes-Benz çalışanları marşı hazırladıktan sonra bir araya gelerek, A Milli Futbol Takım Otobüsü'nü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne teslim ediyor ve Millilere de 12 numaralı formayı bırakıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020'deki mücadelesine farklı bir alanda daha destek vermek isteyen şirket çalışanları, özenli çalışmaları sonucunda yeni bir Milli Takım bestesinin ortaya çıkmasını sağladı. Sözleri ve bestesi, şirketin Bilgi Teknolojileri Departmanı'nda görev alan Ege Günay tarafından yazılan ve aynı zamanda seslendirilen "Yazdı Gönül" şarkısının klip senaryosu ve kurgusu Kurumsal İletişim Departmanı'nda görevli Alaz Reyhan tarafından yazılırken, klip çekimini ve yönetmenliğini Derin Prodüksiyon üstlendi. Ayrıca klip çekimine diğer Mercedes-Benz çalışanları da coşkuyla eşlik etti.

Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz'in 1996 yılında başlayan ve 2019 yılındaki sözleşmeyle 2023 yılına kadar uzatılan Türkiye Futbol Federasyonu ve Erkek Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu, Türk futbol tarihinin en uzun soluklu sponsorluk anlaşması olarak dikkat çekiyor. Sponsorluk kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'na tahsis edilen 92 adetlik dev araç filosu, Mercedes-Benz marka otomobiller, hafif ticari araçlar ve otobüslerden oluşuyor. Şirket; Milli Takım oyuncularının, yöneticilerinin ve teknik ekibin ulaşımını en güvenli ve en konforlu şekilde sağlamak için federasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

(İHA)

Mercedes-Benz çalışanlarından Milli Takım'a destek marşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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