Frankfurt Otomobil Fuarı'nda lüks otomobil anlayışı sergilendi

10.09.2019 15:46

Frankfurt'ta Mercedes-Benz, A- ve B-Serisi modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e ile dünyanın tamamen elektrikli ilk seri üretim MPV'si EQV modelini de sergileyerek emisyonsuz geleceği şimdiden sunmaya başladı.

Kompakt sınıftaki ilk 7 kişilik SUV olan yeni Mercedes-Benz GLB fuarda sergilenirken, modelin üstün performanslı hali olan Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC'in de dünya lansmanı yapıldı.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Model konumlandırmasında niş alanları doldurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Premium kompakt sınıfta en fazla seçeneği sunarak pazar payımızı koruyor ve liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Mercedes-Benz, 10-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA), mobilitenin geleceğine ışık tutan sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor. Otomobilin mucidi, dünya lansmanlarını gerçekleştirdiği yeni modelleriyle mobilite çözümleri tasarlamaya ve sunmaya devam ederek iddiasını güçlendiriyor.

Yeniden tasarlanan, müşteri odaklı Mercedes-Benz fuar standında tamamen elektrikli seri üretim otomobillerden, geleceğin lüks elektrikli sedanına, 7 kişilik kompakt SUV GLB'den, dünyanın ilk seri üretim tamamen elektrikli MPV'si EQV'ye kadar çok geniş mobilite seçenekleri gözler önüne serildi. Mercedes-Benz, smart ile beraber 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nın en fazla yenilik sergileyen markalarından oldu.

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: "MODEL ZENGİNLİĞİMİZ LİDERLİĞİMİZDE ETKİLİ OLUYOR."

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni modelleri tanıtılan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Model konumlandırmasında niş alanları doldurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Pazar boşluklarını çoğu zaman ilk gören ve bu nişleri doldurmamız ile öncü olmamız sayesinde başarımızı daimi kılıyoruz.Premium kompakt sınıfta en fazla model alternatifi sunan marka olarak müşterilerimize seçim yapma özgürlüğü sunmaya devam ediyoruz. A-Serisi ile başlayan yenilenme sürecimize B-Serisi, yeni CLA ve A-Serisi Sedan'ı da ekleyerek Premium otomobil segmentindeki liderliğimizi bu sene de sürdürüyoruz. Kompakt sınıftaki yeniliklerimiz 2020 yılında yeni GLB ve GLA ile devam edecek." dedi.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ MERCEDES-BENZ 2020'DE TÜRKİYE'DE

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenen 'Emisyonsuz Gelecek' konseptine uygun olarak Türkiye'de tamamen elektrikli otomobil seçeneklerimizi arttırıyoruz. 2018'de tamamen elektrikli smart EQ ile başladığımız emisyonsuz araç satışlarımızı 2020 yılında Mercedes-Benz EQC ile sürdüreceğiz. Her segmentte tamamen elektrikli ya da şarj edilebilen hibrit seçenekleri sunarak müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapabilecekleri, çevreye en düşük karbon ayak izini bırakan otomobillere sahip olmayı planlıyoruz. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor seçeneği olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler