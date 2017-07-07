Mercedes Amg Petronas Avurtarya'da Geleneği Sürdürmek İçin Piste Çıkıyor

Spielberg'de son 3 sezonda koşulan yarışlarda Mercedes AMG Petronas iki kez duble yapmayı başardı. Avusturya'da geçen sezon yarış birinciliğini kazanan Lewis Hamilton, bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Bakü'de olağanüstü bir yarış çıkaran Valtteri Bottas ise bir kez daha birincilik için mücadele edecek.

Formula 1'de 2017'nin dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix'i heyecanı bugün (Cuma) başlıyor. Toplam 71 turdan oluşan, 306.452 km'lik yarışa Mercedes AMG Petronas, bir kez daha çifte zafer için geliyor. Spielberg'de bugünkü antrenman turlarıyla başlayacak hafta sonunda Mercedes AMG Petronas'ın hedefi podyum finişlerini sürdürmek. Avusturya'da son 3 yarışın 2'sinde duble yapan Mercedes AMG Petronas adına geçen sene kazanan isim ise Lewis Hamilton olmuştu. Hamilton, Spielberg'de bu sene de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Bakü'de olağanüstü bir yarış çıkaran ve rakiplerinden bir tur geriye düşmesine karşın ikinciliği elde eden Valtteri Bottas ise bir kez daha podyumun en üst basamağı için mücadele edecek.

Avusturya GP'i öncesinde Mercedes AMG Petronas 250 puanla markalar sıralamasında liderliği elinde bulunduruyor. Hamilton, 139 puanla pilotlar sıralamasında ikinci, Bottas ise 111 puanla aynı sıralamada üçüncülüğü elinde tutuyor.

Bir Formula 1 sezonunun harika geçip zihinlere kazınması için mutlaka büyük bir çekişmenin yaşanması gerektiğine dikkat çeken Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff "Geçen sene çekişme Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasındaki takım içi çekişmemizdi. Bu sene ise Mercedes ile Ferrari, Lewis ve Sebastian Vettel arasında bu rekabet yaşanacak gibi. Bakü'de bu ikili arasında olanlar, yarış içindeki tansiyondan kaynaklandı. Biz bunu unuttuk ve yeni bir sayfa açtık. Bakü'den beri takım içindeki eksiklerimiz ve Lewis'e yarış kaybettiren sıkıntılara odaklandık. Mercedes ve Ferrari birbirlerine saygı duyan markalar. Her iki marka da aynı hedef için çalışıyor: F1'in daha da gelişmesi. Monaco'dan beri performansımızı geliştirme konusunda adımlar attık. Gelecek iki yarışta olabilecek en çok puanı almaya çalışacağız. Spielberg'e dönmek yani yarış köklerime dönmek, benim için çok özel. Pilot olarak ilk turumu Österreichring'de atmıştım. Artık bu tesis dünyanın en iyi yarış pistlerinden biri. Son 3 sezonda burada Mercedes olarak çok iyi anılarımız oldu. Ama geçmişe takılamayız. İlk antrenmandan başlayarak iyi dereceler elde etmeye çalışacağız. Bu kadar yakın bir mücadelenin olduğu sezonu zirvede bitirmek istiyorsak başka çaremiz de yok" dedi.

