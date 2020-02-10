: Mercan ve Munzur dağları eteğindeki besicilerin zorlu kış mesaisi

10.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:18

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çetin geçen kış mevsimi başta besiciler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan 6 bin 696 nüfuslu Ovacık ilçesinde aralık ayından bu yana kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreye kadar ulaştığı ilçede çetin kış koşulları, en çok dağ köylerinde hayvancılıkla uğraşan besicileri etkiliyor.

Mercan ve Munzur dağları eteğindeki Paşadüzü, Gözeler, Yarımkaya, Mollaaliler ve Havuzlu köyünde yaşayan besiciler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiriyor.

Yazın 4 ay boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatan besiciler, kış mevsiminde de kar, tipi ve dondurucu soğuklara rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun mesai harcıyor.

Karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizleyen besiciler, yaz aylarında istifledikleri otları, yorucu bir çalışmayla beyaz örtünün altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor.

Mevsimin tüm zorluklarına göğüs geren besiciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ahırdan çıkaramadıkları hayvanları için de çeşmelerden bidonla su taşıyor.

Köylerdeki tek katlı, toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar da kar altında kalan evlerinin önündeki karları temizleyip koridor açarak dışarı ile bağlantı sağlayabiliyor.

Bölgede Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kış şartlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor.

"Hayvanlarımızı dışarıya çıkaramadığımız zamanlar oluyor"

Paşadüzü köyünde yaşayan besici Mehmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Çetin kış koşulları nedeniyle hayvanlarıyla ilgilenmekte zorlandığını anlatan Kılınç, "Köyümüz Munzur Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Burası diğer köylere göre biraz daha yüksekte bulunuyor. Bu yıl kar yine çok yağdı." dedi.

Kılınç, tipi nedeniyle ev ve ahır yollarının kapandığını belirterek, "Yolları küreklerle açıyoruz. Hayvanlarımızı soğuk havalarda dışarıya çıkaramadığımız zamanlar oluyor. Bu yüzden de karlı patikalardan hayvanlara çeşmeden su taşıyoruz. Kar kalınlığı son yağışlarla yer yer yaklaşık 2 metreye ulaştı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu