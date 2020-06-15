Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi

SOSYAL medya üzerinden gelen bir mesajla harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ekipleriyle sahilde temizlik çalışması başlattı.

Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi
15.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:30

SOSYAL medya üzerinden gelen bir mesajla harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ekipleriyle sahilde temizlik çalışması başlattı. Çalışmaya mesajı atan gençler ve Tuzlalılar da katıldı. 

Tuzla Mercan Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren Eylem Yorulmaz, sahilin kirli  olduğunu görünce Tuzla Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştı. Gelen mesajla harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekipleri, mesajı atan gençlerle sabah saatlerinde Mercan Sahili'nde buluştu. Başkan yazıcı ve çalışmaya gönüllü destek veren Tuzla halkı eldiven giyerek sahili temizledi. Bir araya getirilen çöpler belediye görevlileri tarafından döküm merkezlerine götürüldü. 

BAŞKAN YAZICI : "ÇEVREMİZE EVİMİZ GİBİ BAKMAMIZ LAZIM"

Sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla temizlik için sahile geldiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Eylem arkadaşımızın sosyal medyadan bize bir mesajı oldu. Burasının çok kötü durumda olduğunu söyledi. Biz de Eylem arkadaşımızın çağrısıyla, bu temizlik işi için birliktelik oluşturmak istedik. Onlar sağ olsunlar geldiler. Duyarlı olan arkadaşlarla birlikte hep beraber bu farkındalığı oluşturuyoruz. Sahilleri hepimizin, çevre hepimizin. Koronavirüs pandemisi sürecinde gördük ki, sadece kendi güvenliğimizi almamızla bu işin olmadığını, her şeyi paylaşmamız gerektiğini; çevreyi de doğayı da paylaşarak ancak güzelleştirebiliriz. Burada da aynı şekilde hassasiyetle empati yaparak sizlerden sonra başkalarının da buraları kullanacağını düşünerek insanların daha duyarlı davranmasını arzu ediyoruz. Bu bir farkındalık oluşturacaktır. Böyle genç kardeşlerimizin de sayısının artmasını istiyoruz. Çevremize evimiz gibi bakıp, hassasiyet göstermemiz lazım. Böyle çalışmaları sürekli yaparak bu duyarlılığımızı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

YORULMAZ : "UMARIM BUGÜN BAZI ŞEYLER DEĞİŞİR"

Tuzla Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden ulaştığını söyleyen Eylem Yorulmaz, bu davranışının insanların bilinçlenmesi için adım olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, "Dün arkadaşlarımla burada otururken fark ettik durumu. Çok fazla çöp yığını olmuştu ve insanlar bunu fark etmeyecek haldelerdi. Birinin bir adım atması gerekiyordu. O kişi ben oldum. Sıradaki kim olur bilmiyorum. Ama birilerinin bir adım atması gerekiyordu ve o adımı ben attım. Bu davranışımın insanlarda farkındalık yaratmasını umuyorum. Çünkü insanlar bilinçsizleşme yolunda ilerliyorlar ve dünya umurlarında değil gibi. Pandemi sürecinde üç aydır evdeydim. Bu süre içinde bazı şeylerin daha çok farkına vardım. Bizim doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün ben oldum, yarın ablam ya da başka birisi olacak. Umarım farkındalık yaratır ve insanlar bilinçlenir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Son Dakika: İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün eş zamanlı olarak denetlenecek
Son Dakika: İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün eş zamanlı olarak denetlenecek
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Seda Sayan Sezen Aksu Kenan Doğulu
Spor Falcao Tamer Tuna Caner Erkin Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Mercan sahili, sosyal medya mesajıyla temizlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 15:34:06. #1.14#
title