Mercan Koleji on line eğitim sistemine geçti Malatya Mercan Koleji online eğitim sistemine geçti.

Malatya Mercan Koleji online eğitim sistemine geçti.

Konuyla ilgili bilgi veren Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan, "Okulların korona virüs salgını nedeniyle tatil edilmesinin ardından Mercan Koleji, e-kurs sistemi ile geleceğin eğitim metodunu şimdiden hayata geçirerek takdir topladı. Öğrencilere canlı ders imkanı sağlayan kolej aynı zamanda 7 gün 24 saat kesintisiz eğitim vererek öğrencilerini mağdur etmiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını, tüm öğrenci ve velilerden son derece olumlu dönüşler aldıklarını belirten Mercan, bu zor süreçte öğrencilerine 7 gün 24 saat kesintisiz eğitim imkanı sunduklarını ve bunun tüm eğitim çevrelerine örnek teşkil etmesini temenni ettiğini ifade etti. Mercan, öğrencileri mağdur etmemek adına çalıştıklarını belirtip, bu süreç içerisinde öğrencilerinden akademik ve psikolojik olarak desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA