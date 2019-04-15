Mercan Koleji'nde Spor Festivali Düzenlendi

Mercan Koleji'nde bölgenin en büyük spor festivali gerçekleşti.

Festivalde beach volleyball, basketbol, şut yarışmaları, halat çekme, su taşıma, çuval yarışı, bisiklet turları, escrima kali etkinliği, Taekwondo gösterileri ve uçurtmalar eşliğinde öğrenciler ve veliler keyif dolu anlar yaşadı.

Festivalde Mercan Teknoloji ve Yaşam Merkezi de kapılarını tüm halka açtı. Robotik ve Kodlama Atölyesi, dans atölyesi,Mercan Olimpik Havuz, Binicilik Atölyesi ve Orf ve Perküsyon Atölyesi'nden de renkli görüntüler ortaya çıktı. Dj eşliğinde konser ile müziğe doyulan festival akşam saatlerine kadar sürdü. - MALATYA

Kaynak: İHA