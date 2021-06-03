Mercan Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda, çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda, çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Kepır Yaylası, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kırkmerdiven Şelaleleri'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da öne çıkıyor.

Bozayı, ördek, vaşak, tilki, kurt, domuz, yaban keçisi ve sansar gibi canlıların yaşadığı ilçedeki 3 bin rakımlı Mercan Dağları'nda, bir grup çengel boynuzlu dağ keçisi görüldü.

Kayalıkların arasında yetişen otları yiyerek karlar üzerinde bir süre gezinen keçiler, görüntülendiklerini fark edince yükseklere doğru tırmanarak gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren