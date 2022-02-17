Merasim Sokak şehitleri için anma töreni düzenlendi

ANKARA (AA) - Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Türk Harp-İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen), Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısının 6. yılında, şehit olan 29 kişi için anma töreni düzenledi.

Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan sendika üyeleri, şehitler için dua edilmesinin ardından İstiklal Marşı okudu. Burada grup adına konuşan SİME-SEN Genel Başkanı Haluk Baytemir, şehit ve gazilerin hatırasının gönüllerde ebediyen canlı kalacağını söyledi.

Servis araçlarına yönelik düzenlenen terör saldırısında 12'si sivil memur, 11'i astsubay, 2'si işçi, 1'i Mehmetçik ve 3'ü sivil olmak üzere 29 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Baytemir, şöyle konuştu:

"Bin yıldır üzerinde yaşadığımız ve adına vatan dediğimiz bu kutsal topraklarda özgür ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, bayrağımız özgürce dalgalanıyor ve ezanlar semada özgürce yankılanabiliyorsa şüphesiz ki bunlar için aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz."

Baytemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), subay, astsubay, sivil memur, işçi, uzman çavuş, erbaş ve erlerden oluşan büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Karargahlarda, kışlalarda, yurt içi ve dışında, harekat bölgelerinin tamamında hep birlikte görev yapan TSK personeli, işte burada Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen hain saldırıda olduğu gibi gerektiğinde şehadete de birlikte yürümektedirler." dedi.

Tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Baytemir, "Şehit ve gazilerimizi asla unutmayacak, unutturmayacak, uğruna can verdikleri mukaddes değerleri ve vatanımızı en kıymetli emanet bilip muhafaza ederek gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Anma etkinliğinin ardından sendika üyeleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret için Cebeci Asri Mezarlığı'na hareket etti.

Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçlarına yönelik trafik ışıklarında PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 75 vatandaş da yaralanmıştı.