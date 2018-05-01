Meramlı Gençler Kayalı'da Çocuklarla Buluştu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Kayalı Mahallesinde çocuklarla buluştu. Gençler, öğrencilerle bir araya gelerek Kayalı İlkokulunu boyarken, okula mini kütüphane oluşturdu.

Meram Gençlik Meclisi, gerçekleştirdiği projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Meram Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Meclisi üyeleri Meram'a bağlı Kayalı Mahallesindeki Kayalı İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Büyükşehir Yasası ile birlikte köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Kayalı'daki öğrencilerle bir araya gelen Meram Gençlik Meclisi üyeleri, Kayalı İlkokulunun dış cephesini boyadı. Öte yandan, Meram Belediyesi tarafından temin edilen kitaplarla Kayalı İlkokuluna mini bir kütüphane de oluşturuldu.

Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, Kayalı İlkokulunu ziyaret ettiklerini belirtirken, "Hep birlikte okulumuzu boyayarak güzel vakit geçirdik. Ayrıca kütüphanemize kitaplar yerleştirdik ve büyümesine yardımcı olacağız. Hep beraber güzel vakit geçirerek öğrenci kardeşlerimizle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru'ya teşekkür ederim" dedi. - KONYA