Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarımda 2020 yılını değerlendirdi

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'ın 2020 yılında tarım sektörünün yüzde 4,2 oranında büyüdüğünü söyledi.

Yağız, beraberinde Karatay, Altınekin ve Cihanbeyli ilçe ziraat odası başkanları ile düzenlediği basın toplantısında tarım sektörü açısından 2020 yılının değerlendirmesini yaptı.

Meram Ziraat Odası binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yağız, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe ekonomik daralmaların yaşanmasına karşın, 2020'de çiftçinin zorluklara rağmen özverili çalışmasının sonuç verdiğini söyledi.

"Tarım sektörü pandemi sürecinde tarımsal üretimini ve ihracatı sürdürerek istihdam sağlayarak ekonomiye önemli katkıda bulundu. Tarım sektörü yüzde 4,2 büyüme göstererek ekonominin daha da kötüye gitmesini önlemiştir." ifadesini kullanan Yağız, 2021'de yağışların azlığı nedeniyle bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Yağız, çiftçinin artan kredi borçları ve girdi maliyetleri nedeniyle hükümetten kredi borçları için pozitif ayrımcılık yaparak kapsamlı bir yapılandırmaya gitmesini istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konya çiftçisine sağladığı fidan, fide ve ekipman desteğinin Türkiye'de örnek teşkil ettiğine de dikkati çeken Yağız, Altay'a teşekkür etti.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kalender de, ülkede çiftçilerin gübre fiyatlarında yaşanan ani artışlara bir anlam veremediğini kaydederek, bu konuda hükümetten artan fiyatları kontrol altına alacak bir adım atmasını talep etti.

Kalender, "İnşallah önümüzdeki mart-nisan aylarında yağmur gelirse ve iyi bir gübreleme ile beklenen hububat kaybını çiftçiler yüzde 5'lere kadar indirebilir. Ama gübre fiyatları böyle giderse çiftçi çaresiz kalır." dedi.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise, Konya Ovası'na Kızılırmak'tan su getirilmesi yönünde devletin yaptığı fizibilite çalışmalarının tamamladığını, bu suyun taşınması halinde bölgede tarımsal üretimde bir patlama yaşanacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın