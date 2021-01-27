Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarımda 2020 yılını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarımda 2020 yılını değerlendirdi

27.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:22
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarımda 2020 yılını değerlendirdi

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'ın 2020 yılında tarım sektörünün yüzde 4,2 oranında büyüdüğünü söyledi.

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'ın 2020 yılında tarım sektörünün yüzde 4,2 oranında büyüdüğünü söyledi.

Yağız, beraberinde Karatay, Altınekin ve Cihanbeyli ilçe ziraat odası başkanları ile düzenlediği basın toplantısında tarım sektörü açısından 2020 yılının değerlendirmesini yaptı.

Meram Ziraat Odası binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yağız, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe ekonomik daralmaların yaşanmasına karşın, 2020'de çiftçinin zorluklara rağmen özverili çalışmasının sonuç verdiğini söyledi.

"Tarım sektörü pandemi sürecinde tarımsal üretimini ve ihracatı sürdürerek istihdam sağlayarak ekonomiye önemli katkıda bulundu. Tarım sektörü yüzde 4,2 büyüme göstererek ekonominin daha da kötüye gitmesini önlemiştir." ifadesini kullanan Yağız, 2021'de yağışların azlığı nedeniyle bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Yağız, çiftçinin artan kredi borçları ve girdi maliyetleri nedeniyle hükümetten kredi borçları için pozitif ayrımcılık yaparak kapsamlı bir yapılandırmaya gitmesini istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Konya çiftçisine sağladığı fidan, fide ve ekipman desteğinin Türkiye'de örnek teşkil ettiğine de dikkati çeken Yağız, Altay'a teşekkür etti.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kalender de, ülkede çiftçilerin gübre fiyatlarında yaşanan ani artışlara bir anlam veremediğini kaydederek, bu konuda hükümetten artan fiyatları kontrol altına alacak bir adım atmasını talep etti.

Kalender, "İnşallah önümüzdeki mart-nisan aylarında yağmur gelirse ve iyi bir gübreleme ile beklenen hububat kaybını çiftçiler yüzde 5'lere kadar indirebilir. Ama gübre fiyatları böyle giderse çiftçi çaresiz kalır." dedi.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise, Konya Ovası'na Kızılırmak'tan su getirilmesi yönünde devletin yaptığı fizibilite çalışmalarının tamamladığını, bu suyun taşınması halinde bölgede tarımsal üretimde bir patlama yaşanacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Okan Buruk Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarımda 2020 yılını değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:41:25. #1.14#
title