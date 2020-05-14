Meram zabıtası, berber, güzellik salonu ve kuaförlerde denetimleri sıklaştırdı
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Meram zabıtası, berber, güzellik salonu ve kuaförlerde denetimleri sıklaştırdı

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin denetimlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Meram zabıtası, berber, güzellik salonu ve kuaförlerde denetimleri sıklaştırdı
14.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:32

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin denetimlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, denetimlerinde esnaflara ve vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları yaparak koruyucu maske hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan denetimlerde esnafın, kurallara uyduğunu gördüğünü ve memnun olduğunu ifade etti.

Kurallara uymanın, hem vatandaşlar hem de esnaflar için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Kavuş, şunları kaydetti:

"Büyük özveri ile geldiğimiz normalleşme sürecinin ilk aşaması normal hayata yeniden dönüşümüz için büyük önem taşıyor. Kazanımlarımızı kaybetmemek adına herkesin özveri göstereceğinden şüphem yok. Biz de bu özveriye destek vermek için denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşımızın ve esnafımızın sağlığını korumak adına arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyor ve denetimlerde koruyucu maske hediye ediyor. Tüm bu çalışmalarla bu süreci başarıyla atlatacak, virüsün olmadığı günlere hep birlikte en kısa zamanda ve sağlıcakla kavuşacağımıza inancım tamdır."

Denetimlerin hem vatandaşın hem de esnafın sağlığını koruma amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu iş yerleri 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütebilecektir. Müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içinde hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.

Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır. İşleme başlamadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, işlemi uygulanacaktır. Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacaktır. Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir. Tüm bu kurallar vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kendi sağlığını koruyabilmesi için hayati önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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