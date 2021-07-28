Meram Zabıta'dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
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Meram Zabıta'dan düğün salonlarına gürültü uyarısı

Meram Zabıta'dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren düğün salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirerek, yüksek sesle müzik yayını yapılmaması ve salgın tedbirlerine uyulması hususlarında uyarılarda bulundu.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren düğün salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirerek, yüksek sesle müzik yayını yapılmaması ve salgın tedbirlerine uyulması hususlarında uyarılarda bulundu.

Türkiye'de salgın tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte düğün, nişan, kına gibi toplu organizasyonlar yoğun bir şekilde düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda uzun süredir faaliyetlerine ara veren düğün salonları, açık ve kapalı alanlarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Meram Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren düğün salonlarına yönelik denetim gerçekleştirerek, uyarılarda bulundu. Müzik yayını yapılan açık ve kapalı alanlar konusunda işletmecilere, ses düzeyinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olması gerektiği bildirildi.

Denetimler artarak devam edecek

Meram Belediyesi'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, düğün salonlarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği Hatıp Caddesi üzerindeki işletmeleri denetleyerek bilgilendirmede bulunmuştur. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın müzik yayını kaynaklı yüksek ses ve gürültüden rahatsız olduklarını bildirmeleri üzerine ekiplerimiz tarafından işletmecilere gerekli uyarılar gerçekleştirilmiştir. Yine canlı müzik ruhsatı olmayan işletmelere yönelik uyarı niteliği taşıyan tutanak düzenlenmiştir. Ekiplerimiz tarafından denetimler artarak devam ederken, uyarıları dikkate almayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimler kapsamında işletmelere, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirlenen salgın kuralları hakkında da bilgi verdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunulan iletme sahiplerinden toplum sağlığı açısından konuya önem vermeleri istendi. - KONYA

Meram Zabıta'dan düğün salonlarına gürültü uyarısı
Meram Zabıta'dan düğün salonlarına gürültü uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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