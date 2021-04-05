Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatını inceledi
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatını inceledi

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımında sona gelinen Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımında sona gelinen Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.

Altay, 1000 araçlık otoparkın Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete sunulacağını söyledi.

Meram'ın yeniden bir cazibe alanı olması için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Altay, "Bölgedeki en önemli sorunlardan birisi de otopark. İnsanlar, Meram'a geldiklerinde rahat, konforlu ve güvenli bir otopark ihtiyacı hissediyorlar." dedi.

Otopark çalışmalarında sona gelindiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"1000 araçlık kapalı otoparkımız tamamlanmak üzere. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete sunulmuş olacak. Yaklaşık 28 milyon lira bedelle Meram Son Durakta hem Konya'dan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz için konforlu bir ortam oluşturuyoruz. İnşallah Meram bölgesine yaptığımız yatırımlar tamamlanınca Meram eskisinden çok daha cazip hale gelecek. Şehrimize hayırlı olsun."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatını inceledi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Yer Altı Katlı Otopark inşaatını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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